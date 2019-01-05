Двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс раскритиковала Крис Сайборг Жустину за стратегию поединка с Амандой Нуньес. По мнению Шилдс, Сайборг неверно избрала стратегию на поединок, пустившись в размен ударами.



«Что за ерунда? Я не злюсь на тебя из-за поражения. Я очень злюсь, потому что на самом деле ты знаешь, как боксировать. Тебе не стоило устраивать этот размен. Зачем? Ты работаешь со мной джебами. И ты должна была работать джебами и против Нуньес. Что ты сделала?» — приводит слова Клариссы Шилдс MMAFighting.



Поединок Крис Сайборг Жустины и Аманды Нуньес закончился победой Нуньес. Аманда стала чемпионкой UFC в двух весовых категориях, а Сайборг утратила чемпионский пояс.