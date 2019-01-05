Роуч: в реванше с Мейвезером вы увидите настоящего Пакьяо

Тренер чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Фредди Роуч заявил, что хотел бы увидеть повторный поединок подопечного с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. По словам специалиста, победитель боя Мэнни Пакьяо — Эдриен Бронер мог бы провести бой с Мейвезером.

«Мейвезер плохо говорил о Мэнни. Думаю, победитель встречи Пакьяо — Бронер может встретиться с Флойдом. Надеюсь, это случится, мне бы хотелось увидеть такой бой, тем более я очень разочарован первой встречей.

В четвёртом раунде первого боя Мэнни сказал мне, что не может работать одной рукой. Я сказал, чтобы он не вредил себе, и посоветовал плыть по течению. Теперь его плечо выглядит нормально, и во втором бою с Мейвезером вы увидите настоящего Пакьяо", — приводит слова Роуча BoxingScene.