Рокхолд — Дж. Джонсу: я иду за тобой, принцесса

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд, который недавно объявил о переходе в полутяжёлый вес, бросил вызов чемпиону организации в этом дивизионе Джону Джонсу.

«В поединке с Густафссоном Джон выглядел бойцом, которого можно победить. Вместе с тем он был хорош на ногах, грамотно вёл бой с тактической точки зрения и использовал свои лучшие стороны. Он очень хорош, но не думаю, что он лучший в работе ног, и не думаю, что у него лучшая ударная мощь. Мне бы хотелось проверить свои сильные стороны в противостоянии с ним. Потерпите немного. Джон Джонс, принцесса, я иду за тобой», — приводит слова Рокхолда MMA Fighting.

Напомним, 30 декабря Джонс вернулся в октагон после долгой паузы и досрочно победил Александера Густаффсона.