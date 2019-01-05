Роуч: нокаут от Маркеса не довлеет над Пакьяо

19 января в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится поединок, в котором встретятся чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо и экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер. В 2012 году филиппинец на этой же арене потерпел своё самое знаменитое поражение, проиграв тяжёлым нокаутом Хуану Мануэлю Маркесу.

Тренер Пакьяо Фредди Роуч утверждает, что тот нокаут не довлеет над Мэнни в преддверии дуэли с Бронером.

«Пакьяо знает, что поражения нокаутом — часть бокса, и он принимает этот факт больше, чем кто-либо другой. К сожалению, такое случается, и в ту ночь события развивались не в нашу пользу. После того как я проиграл нокаутом первый раз в карьере, я уже не был прежним, но Пакьяо смотрит на это как на часть спорта. Думаю, именно поэтому тот нокаут не довлеет над ним», — приводит слова специалиста BoxingScene.