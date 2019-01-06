Харитонов, Немков и Токов подписали новые контракты с Bellator

Ряд российских бойцов Bellator подписали новые контракты с промоушеном, сообщает MMAJunkie. Речь идёт о Сергее Харитонове, Вадиме Немкове и Анатолие Токове. О конкретном количестве боёв, которые прописаны в соглашении, ничего не сообщается, но уточняется, что их будет несколько.

Сергей Харитонов провёл в Bellator три поединка. В минувшем из них он досрочно победил Роя Нельсона. Ожидается, что в следующем бою россиянин встретится с Мэттом Митрионом. Вадим Немков также провёл в Bellator три боя, победив во всех из них. Последний раз он появлялся в клетке в ноябре минувшего года, когда победил Фила Дэвиса.

Что касается Анатолия Токова, то и он провёл в Bellator три боя, а в последнем из них справился с Александром Шлеменко.