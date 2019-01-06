Томпсон принял вызов Петтиса и готов с ним встретиться

5 января стало известно, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис в скором времени намерен сменить весовую категорию и попробовать силы в полусреднем весе. Анонсируя соответственную новость, Петтис сразу же указал на желаемого противника, вызвав на бой экс-претендента на титул в полусреднем весе Стивена Томпсона.

Ответ не заставил себя долго ждать. Томпсон посредством своей официальной страницы в «Инстаграме» согласился на такую встречу.

По информации MMAJunkie, руководство UFC заинтересовалось поединком и намерено его организовать, на данный момент уже стоит вопрос о времени и месте проведения встречи.

В последний раз Энтони Петтис выходил в октагон на турнире UFC 229 в октябре 2018 года и проиграл техническим нокаутом Тони Фергюсону. Стивен Томпсон в последний раз появлялся в октагоне в мае 2018-го на турнире UFC Fight Night 130 и уступил раздельным решением судей британцу Даррену Тиллу.