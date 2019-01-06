Лемье всё ещё надеется встретиться с Саулем Альваресом

Экс-чемпион мира в среднем весе Давид Лемье рассчитывает получить бой с чемпионом мира в среднем весе и во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Думал, получу бой с Альваресом уже после прошлого поединка. Ведь было сказано, что победитель моей встречи с О'Салливаном получит шанс на бой с победителем боя Геннадия Головкина с Саулем Альваресом. Но видимо, им не понравилось, что я выиграл в той встрече нокаутом уже в первом раунде, и они поменяли планы. Я всегда готов к встрече с Альваресом. Всегда верю в свои способности, и у меня есть то, что поможет победить Сауля», — приводит слова канадца BoxingScene.

Напомним, после проваленной сгонки веса в канун боя с Туреано Джонсоном Давид Лемье принял решение перейти во второй средний вес.