Диллиан Уайт: никто не знает Усика, бой с ним — не лучший вариант

Обладатель титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиан Уайт заявил, что не рассматривает возможность проведения встречи с абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком, чей дебют в супертяжёлом дивизионе запланирован на 2019 год.

«Сейчас для меня есть пять вариантов — Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Доминик Бризил и Джаррелл Миллер. Александр Усик? Он хороший боксёр, но его никто не знает. Он не разговаривает на английском. Я хочу сказать, что это не самый большой бой для меня. Конечно, настоящие любители бокса будут смотреть наш с ним поединок. Но представьте, насколько трудно будет продать этот поединок простому зрителю», — приводит слова Диллиана Уайта Boxingnews24.