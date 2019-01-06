Поединок Дж. Джонс — Энтони Смит возглавит турнир UFC 235

2 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 235. Как сообщает MMAJunkie, главным его событием станет титульный поединок в полутяжёлом весе, в котором встретятся чемпион организации Джон Джонс и Энтони Смит.

Джонс вернулся в октагон 30 декабря. Досрочно одержав победу в бою с Александером Густафссоном, американец вновь стал чемпионом организации. Что касается Смита, то он в последний раз выходил в октагон в октябре минувшего года, когда победил Волкана Оздемира. Победная серия Смита насчитывает три поединка. Кроме Оздемира он справился с Маурисио Руа и Рашадом Эвансом. Все победы были добыты досрочно.

Отметим, что Энтони Смит занимает третье место в рейтинге полутяжеловесов UFC.