Ротуэлл вернётся в октагон в поединке с Благое Ивановым

Боец UFC в тяжёлом весе Бен Ротуэлл вернётся в октагон в марте 2019 года, сообщает MMAJunkie. Соперником американца станет Благое Иванов. Ротуэлл не выступал с апреля 2016 года, когда единогласным решением судей уступил Джуниору дос Сантосу. После он планировал встретиться с Фабрисиу Вердумом, однако сначала перенёс травму колена, а затем провалил допинг-тест и был отстранён от боёв на два года.

В прошлом Ротуэлл проводил в UFC поединки с Кейном Веласкесом, Марком Хантом, Андреем Орловским, Мэттом Митрионом и Алистаром Оверимом. Над двумя последними он одержал победы.

Что касается Иванова, то на счету болгарина в UFC всего один бой. В июле 2018 года, в дебютной встрече, он проиграл Джуниору дос Сантосу решением судей.