Марес: могу победить Дж. Дэвиса

9 февраля 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой во втором полулёгком весе. Встретятся чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис и экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Абнер Марес. Последний отдаёт должное сопернику, но вместе с тем Марес убеждён, что ему по силам справиться с Дэвисом.

«Однажды я подумал, что могу победить в бою с Дэвисом. Во втором полулёгком весе для меня есть и другие привлекательные поединки, но я выбрал эту встречу, потому что она несёт в себе вызов. Очевидно, что меня ждёт тяжёлый бой. В этом парне что-то есть, и будет непросто. Но не стоит переживать о том, что я слишком мал. Все вы увидите классный поединок, так что смотрите и получайте удовольствие», — приводит слова Мареса BoxingScene.