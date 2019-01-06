Команда Паркера опровергла информацию об отказе встретиться с Усиком

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс опроверг информацию, что его клиент отказался от поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Ранее СМИ сообщали, что от встречи с украинцем отказался ряд ведущих боксёров, в том числе и Паркер.

«Официально могу подтвердить, что никогда не контактировал с командой Усика. Джозеф никогда и никого не избегал. Если говорить о таком поединке в теории, то у Усика ещё не такая большая популярность в Великобритании — там он боксировал один раз. С экономической точки зрения, проводить этот бой пока рано. Такой бой может состояться, но при определённых обстоятельствах, когда Усик заявит о себе громче», — приводит слова функционера Fight Nights.