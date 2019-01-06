Юбэнк-младший: 23 февраля преподам Дигейлу жёсткий урок

23 февраля в Лондоне состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча экс-чемпионов мира во втором среднем весе Джеймса Дигейла и Криса Юбэнка-младшего. Последний выразил уверенность, что ему по плечу справиться с опытным соперником.

«Работа над организацией такой встречи длилась на протяжении четырёх-пяти лет. Я преподам Дигейлу жёсткий урок. Я годами тренировался, чтобы победить его, и знаю о нем всё что нужно. Надеюсь, он будет в наилучших кондициях и мы сможем подарить болельщикам яркий и взрывной поединок», — приводит слова Юбэнка-младшего Sky Sports.

Юбэнк в последний раз выходил на ринг 28 сентября 2018 года и победил ирландского боксёра Джей-Джей Макдонаха. Джеймс Дигейл предыдущий поединок провёл 7 апреля 2018-го и победил Калеба Труэкса единогласным решением судей, тем самым взяв у американца реванш за поражение в декабре 2017 года.