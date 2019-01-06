Леснар всё ещё отстранён от боёв из-за неуплаченного штрафа в $250 тыс.

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар всё ещё числится в списке отстранённых от соревнований спортсменов комиссией штата Невада. Причиной этого стала неуплата Леснаром штрафа в размере $ 250 тыс. Этот штраф был назначен Леснару вместе с дисквалификацией за положительную допинг-пробу в июле 2016 года.



«Леснар по-прежнему отстранён в связи со штрафом. Он обязан заплатить штраф или предоствить свой план платежей в канцелярию генерального прокурора», — приводит слова исполнительного директора Спортивной комиссии штата Невада Боба Беннетта MMAWeekly. Об этом Беннетт заявил ещё в июле 2018 года.



По информации источника, штраф спортсмен до сих пор не выплатил, в связи с чем его предстоящий возможный бой в UFC пока остаётся под вопросом.