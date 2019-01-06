Полулегковес Волкановски вызвал на бой Джона Джонса

Боец UFC, представитель полулёгкого веса Александр Волкановски вызвал на поединок чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса на бой. Об этом Волкановски написал в своём «твиттере».



«Джон Джонс, я иду за этим поясом! Вы когда-нибудь задумывались о том, как будет выглядеть полулегковес в поединке с полутяжеловесом?» — написал в соцсети Волкановски.



Разумеется, о реальном поединке речь не идёт, поскольку бойцы находятся в далёких друг от друга весовых категориях.



Александр Волкановски и Джон Джонс одержали победы в своих поединках на турнире UFC 232 — Волкановски победил Чеда Мендеса и вызвал на бой чемпиона UFC Макса Холлоуэя, а Джон Джонс победил Александра Густафссона, став чемпионом организации.