Усик: надеюсь, что монахов не выселят из Киево-Печерской лавры

Абсолютный чемпион мира боксёр Александр Усик подчеркнул, что надеется на то, что монахов Украинской православной церкви не будут выселять силой из Киево-Печерской лавры.



Ранее президент Украины дал указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника разорвать контракт аренды с общинами УПЦ.



«Скажу откровенно: я переживаю за монахов, тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу. Я с ними регулярно общаюсь, черпаю от них духовную пищу. Понимаю, что их не стоит втягивать в конфликты. Нельзя запрещать этим людям молиться, потому что это их миссия на Земле.



Да, я уже заявлял в СМИ, что буду защищать монахов Киево-Печерской лавры, если на них нападут радикалы. Однако надеюсь, что до этого дело не дойдёт и здравый смысл победит. Верю, что церковные деятели и государственные мужи договорятся, никто ничего не забирать силой, монахов не будут выселять принудительно из лавры», — приводит слова Усика Expres.Online.