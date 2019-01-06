Кормье: Джонс выиграл бы титул чемпиона UFC и без стероидов

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье положительно отозвался о таланте Джона Джонса.



«Я никогда не отрицал, что этот парень просто мастер смешанных единоборств, он феноменален, и он провёл отличный бой с Густафссоном. Он бился хорошо, так, как планировал, и смог остановить Алекса.



Заслуживает ли Джон Джонс титул, если бы не было историй со стероидами? Однозначно, я на сто процентов уверен, что он выиграл бы титул в UFC. Он очень талантлив. Он из борьбы, так что у него есть фундамент для того, чтобы диктовать ход боя. Я думаю, что он стал бы чемпионом UFC и без стероидов, он мог бы выиграть эти поединки в любом случае. И я верю, что мне по силам победить его, пусть я и уступил оба раза», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.