Вудли будет защищать пояс против Усмана на UFC 235

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли проведёт поединок с Камару Усманом на UFC 235, который состоится 2 марта в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ESPN.

Бой Вудли-Усман состоится на турнире, который должен возглавить титульный матч в полутяжёлом весе между обладателем пояса Джоном Джонсом и Энтони Смитом. Однако UFC ждёт решения Атлетической комиссии штата Невада, принимающая решение по лицензии Джонса за проваленный допинг-тест.

30-летний Камару Усман (14-1) в UFC выиграл в девяти боях подряд. В последнем поединке — с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем Дос Аньосом — он добился победы единогласным решением судей.

36-летний Тайрон Вудли (19-3-1) в сентябре прошлого года провёл четвёртую успешную защиту титула UFC. Он во втором раунде поймал на болевой Даррена Тилла.