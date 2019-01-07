Тренер Пакьяо не хочет, чтобы Мэнни дрался с Эрролом Спенсом

Тренер по физической подготовке чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Джастин Форчун прокомментировал заявление своего подопечного. Ранее филиппинский боксёр сообщил, что после боя с Эдриеном Броунером может встретиться с победителем поединка между Майки Гарсией и Эрролом Спенсом.

«Мы знаем, что победителем будет Эррол Спенс, а остальное в руках Мэнни Пакьяо, Эла Хэймона и прочих ребят. Они будут вести переговоры. Это опасный бой. Эррол Спенс — это не какая-то шутка. Он мне нравится, и мне кажется, что он очень и очень хороший боец – большой, сильный, быстрый, талантливый. Это очень хороший большой парень против очень хорошего маленького – простая математика. Не знаю, зачем Майки соглашается на этот бой.



Хорошим боем для Мэнни был бы бой против Дэнни Гарсии, потому что его отец продвинул бы этот поединок, раскрутил бы его. Гарсия будет драться, он зрелищный боец, и для Мэнни нет проблем обменяться с ним ударами. Мэнни победит Дэнни. Я считаю, что этот поединок был бы непрост, но стал бы зрелищным», — приводит слова Форчуна FightNews со ссылкой на YouTube-канал Fight Hub TV.

Напомним, что встреча Мэнни Пакьяо и Эдриена Броунера состоится 19 января.