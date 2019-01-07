Гарбрандт на UFC 235 проведёт поединок с Муньозом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт (11-2 MMA, 6-2 UFC) проведёт бой с бразильцем Педро Муньозом (17-3 MMA, 7-3 UFC), сообщает MMA Junkie.

Поединок состоится на турнире UFC 235, который состоится 2 марта в Лас-Вегасе. Также на этом турнире пройдут два титульных боя. Чемпион полутяжёлого веса Джон Джонс сразится с Энтони Смитом, а чемпион полусреднего Тайрон Вудли — с Камару Усманом.

Гарбрандт занимает третье место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В последних двух боях Коди нокаутом уступил действующему обладателю титула Ти Джею Диллашоу.

Муньоз одержал шесть побед в последних семи боях. В последнем матче, в ноябре прошлого года, Педро в первом раунде техническим нокаутом одолел Браяна Каравэя.