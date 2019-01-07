Нурмагомедов посоветовал Емельяненко надевать шлем во время спаррингов

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал совет соотечественнику, экс-чемпиону PRIDE Фёдору Емельяненко.
На данный момент Емельяненко находится в Голландии, где тренируется к финалу Гран-при тяжеловесов Bellator.
В Сеть попал видеофрагмент со спаррингом Фёдора. На него отреагировал Нурмагомедов, дагестанец указал на то, что Емельяненко стоит в парах без шлема.
«Шлем не помешал бы, это очень важно во время подготовки», — написал Нурмагомедов в комментариях к видео, которое было опубликовано в «Инстаграме».
В финале Гран-при Емельяненко подерётся с Райаном Бейдером. Их поединок станет главным событием турнира Bellator 214, который состоится 26 января в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.