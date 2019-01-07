Смит: Джонс — лучший боец в истории, употребление им допинга этого не изменит

Полутяжеловес UFC Энтони Смит высказался о поединке с чемпионом Джоном Джонсом. Их бой состоится 2 марта на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе, США.

«Я достаточно умён, чтобы понять, что Джон ожидал нашего боя, потому что он публиковал мои цитаты. В чём причина этого? Единственный ответ — он знал, что мне предоставится возможность подраться за пояс. Я сказал, что готов драться с ним в любое время и в любом месте. Что ж, вот оно, я получил уведомление за четыре недели до турнира.

Я не знаю, что происходит за кулисами. Джон сейчас управляет кардами. Он грёбаный лучший парень из когда-либо дравшихся. И независимо от того, что мы говорим о нём, я не думаю, что употребление им допинга это изменит. Я думаю, что он лучший боец, которого мы когда-либо видели, несмотря ни на что.

Мне предоставилась возможность, и я ею воспользовался. Очевидно, что это сработало. Я ничего не делал, но моё имя теперь в заголовках», — цитирует Смита MMA Junke.