Кэт Зингано хочет, чтобы результат её поединка с Меган Андерсон был аннулирован

Однократная претендентка на титул UFC Кэт Зингано требует, чтобы результат её поединка на турнире UFC 232 с Меган Андерсон был аннулирован, сообщает MMAFighting. По мнению Зингано, поединок должен быть признан несостоявшимся из-за того, что судьи присудили ей технический нокаут после травмы глаза, которую она получила в первом раунде боя.



Зингано считает, что тычок в глаз не может являться основанием для присуждения ей технического поражения, поскольку подобные удары запрещены спортивной комиссией.



По мнению адвокатов Зингано, в правилах UFC есть лазейка относительно тычков пальцами в глаз, касающаяся использования больших пальцев. Адвокат считает, что в бою возникли непредвиденные обстоятельства, из-за которых Зингано не смогла продолжить бой, однако они не были вызваны самим боем.