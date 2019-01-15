Яквинта хочет поединка с бойцом из первой тройки рейтинга лёгкого веса UFC

Боец UFC Эл Яквинта признался, что хотел бы видеть своим следующим соперником бойца из первой тройки рейтинга лёгкого веса — Тони Фергюсона, Конора Макгрегора или Дастина Порье.



«Я смотрю на рейтинг. Я думаю, что Гэтжи решил сразиться с Джеймсом Виком. Он выбрал то, что лучше для него, так что я собираюсь сделать то, что лучше для меня. Сражаться с теми, кто ниже в рейтинге, я не буду. Это отличные бои, но я думаю, что есть те, кто даст мне больше. Это те, за кем я охочусь. Я думаю, что все фанаты хотят этого, UFC хочет, так что я думаю, что это возможно.



Я бы хотел встретиться с кем-то из топ-3 дивизиона. Конор Макгрегор, Тони Фергюсон или Дастин Порье. Думаю, что это должен быть кто-то из них», — приводит слова Эла Яквинты MMAJunkie.