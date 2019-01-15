Пётр Ян: моя работа — драться. Я солдат, и я на войне

Российский боец легчайшего веса UFC Пётр Ян подвёл итоги 2018 года и поделился ожиданиями от 2019-го.

«В 2018 году каждый бой был для меня особенным, потому что это был мой первый год в UFC. Я очень серьёзно относился к подготовке к каждому бою, и это привело к трём победам. Я побывал в тех странах, в которых никогда не бывал, а также имел возможность выступить с боем на моей Родине.

Я рад подраться с Додсоном, потому что в рейтинге он выше меня, и я иду туда ради победы. У каждого было своё время, но теперь пришло моё время, и не важно, кто на моём пути.

В прошлом году, слава богу, всё для меня прошло успешно. Мой план на 2019 год — не расслабляться и продолжать усердно работать, потому что конкуренция для меня только усложнится. Я полон решимости продолжать улучшаться с каждым днём ​​и продолжать побеждать. И хочу сказать ещё раз: мне всё равно, с кем я буду драться, если это кто-то, кто стоит выше меня. Даже если это претендент номер один или номер два, это не имеет значения. Я подерусь с ними со всеми. Всё зависит от UFC и моей команды. Моя работа — драться. Я солдат, и я на войне", — сказал Ян для официального сайта UFC.