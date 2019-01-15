Вудли готов подраться с чемпионом UFC в среднем весе

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что рассматривает возможность перехода в средний вес, чтобы завоевать второй пояс.



«Средневесы должны быть начеку. Я бы мог подняться в их дивизион в конце года для боя с одним из них. Вычищу полусредний и перейду туда, чтобы снова побить Гастелума или уделать Уиттакера. На самом деле они оба полусредневесы. Они просто не знают, как согнать вес», — сказал Вудли.

Напомним, что чемпион среднего веса Роберт Уиттакера будет защищать пояс против Келвина Гастелума 9 мая. Вудли в следующем бою 2 марта встретится с Камару Усманом.

Усман? Он ещё не готов ко мне. Он ещё недостаточно опытный в этом виде спорте, чтобы противостоять мне. Что Камару собирается сделать, повалить меня? Будет бить сильнее меня? Перестреляет в стойке? Перехитрит своим бойцовским IQ? Он — я пятилетний давности", — цитирует Вудли ESPN.