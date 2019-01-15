Тренер Емельяненко: хочу, чтобы Фёдор прикончил Бейдера в партере

Тренер бойца MMA Фёдора Емельяненко Питер Тайссе рассказал, чем опасен будущий соперник его подопечного Райан Бейдер.

«Я видел бой Бейдера с Митрионом. Всё, что он старался делать, — перевести в партер. В стойке он не так хорош. Фёдор же умеет всё что угодно. Так что Бейдер, как и Соннен, будет стремиться проводить тэйкдауны. В Америке многие славятся хорошей борьбой, но в России есть самбо. В Штатах многие не понимают его сильных сторон. Самбо намного ближе к ММА, чем борьба. Я рад, что американцы его не понимают. Это делает Фёдора непредсказуемым в клетке. А это главный козырь, который только может быть у бойца.

Я хочу, чтобы Фёдор прикончил Бейдера в партере. Потому что американцы говорят о своей знаменитой борьбе, но они увидят, что даже на настиле они — не лучшие, а самбо — более эффективно», — сказал Тайссе в интервью «Спорт-экспрессу».

Бой Емельяненко — Бейдер состоится в рамках финала Гран-при тяжеловесов Bellator и пройдёт 26 января в Инглвуде, США.