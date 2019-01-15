Брук и Варгас могут встретиться 6 апреля

Экс-чемпион мира Келл Брук и бывший чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас могут провести поединок. Такой бой может пройти 6 апреля в США, сообщает Boxingnews24.

«Думаю, вы владеете инсайдерской информацией. Потому что о таком бое ведутся переговоры», — рассказал Варгас.

Ранее предполагалось, что Келл Брук проведёт следующий бой с Амиром Ханом, но последний предпочёл провести встречу с Теренсом Кроуфордом.

Келл Брук предыдущий раз появлялся в ринге 8 декабря 2018 года, когда единогласным решением судей победил Майкла Зерафу. Джесси Варгас минувший бой провёл 6 октября 2018 года. На турнире в Чикаго он свёл к ничьей бой с Томасом Дюлормом, до этого он вничью отбоксировал с Эдриеном Бронером.