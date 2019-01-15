Менеджер Ортиса: Луис готов драться с Усиком, но нам никто не звонил

Менеджер экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Луиса Ортиса Джей Хименес опроверг слухи, что следующим соперником его подопечного может стать Александр Усик.

«Нам никто не звонил по этому поводу. Я уже заметил, что все используют имя Луиса ради хайпа, а затем вдруг пропадают. Мы готовы ко встрече с Усиком в любой день недели. Лично я считаю Александра великолепным бойцом, но, полагаю, прежде чем выходить на ринг в супертяжёлом весе с серьёзными бойцами, ему необходимо провести несколько поединков», — приводит слова Хименеса BoxingScene.

Ожидается, что в 2019 году Александр Усик дебютирует в супертяжёлом весе. Но не исключается, что он останется в первом тяжёлом весе и встретится с Денисом Лебедевым или Андре Уордом.