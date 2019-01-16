Шлеменко осудил идею депутата Госдумы приучать детей к алкоголю с 16 лет

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал инициативу депутата Государственной думы Андрея Свинцова приучать детей к употреблению хорошего алкоголя в семье с 16-летнего возраста, дабы они с юности видели разницу между качественным и некачественным спиртным напитком.

«Мы никак не поддерживаем эту инициативу. Считаем её антинародной. У нас и так многие годы естественная убыль народа. И такие инициативы ещё больше загонят нас в демографическую яму. Получается, по мнению этого депутата, детям нужно дать две альтернативы: либо вы культурно пьёте, либо травитесь суррогатом. Мы же говорим, что детям нужно дать правильную альтернативу, то есть жить абсолютно трезво, не употребляя нисколько алкоголя. Давным-давно доказано, что любая доза алкоголя вредна для организма. Нет ни одной безвредной или полезной дозы алкоголя.

Призываю жить трезво и не поддерживать ни в коем случае такие инициативы. В наших силах, чтобы они не прошли и чтобы таких депутатов у нас было меньше, нам они не нужны. Вместе мы — сила», — сказал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».