Петтис проведёт бой с Томпсоном в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис проведёт поединок со Стивеном Томпсоном. Он состоится 23 марта на турнире UFC в Нэшвилле, сообщает ESPN.

Этот поединок станет дебютным для Петтиса в полусреднем весе UFC. В категории до 77 кг он выступал один раз, в 2008 году, до подписания контракта с UFC. В UFC Энтони дрался в лёгком и полулёгком дивизионах.

В профессиональных MMA 31-летний Петтис имеет 21 победу и восемь поражений. В последнем бою, который состоялся в октябре 2018 года, Энтони проиграл техническим нокаутом Тони Фергюсону.



Статистика 35-летнего Томпсона состоит из 14 побед, трёх поражений и одной ничьей. В последнем для себя поединке, в мае прошлого года, Стивен единогласным решением уступил Даррену Тиллу.