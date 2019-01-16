Биволу интересен бой за титул суперсреднего веса и объединительный в полутяжах

Менеджер чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что его клиент заинтересован в поединке за пояс второго среднего веса и объединительный матч с другим чемпионом полутяжёлой категории.

Ранее стало известно, что Бивол подписал контракт со стриминговой платформой DAZN и проведёт защиту титула против Джо Смита-младшего.

«Бивол мог встретиться с Джо в ноябре. Это очень интересный поединок. И Дмитрий, и Джо обладают настоящим нокаутирующим ударом. Полагаю, этому поединку суждено было состояться, и мы с нетерпением ждём развития нашего партнёрства с Эдди Хирном и DAZN.

Биволу интересен бой за титул чемпиона мира во втором среднем весе и объединительный бой в полутяжёлом весе, когда другие обладатели чемпионских титулов, надеюсь, будут иметь готовность и желание сделать это», — сказал Корнилов пресс-службе «Мира бокса».