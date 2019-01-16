Льюис отказался от боя с Миочичем: я хочу отдохнуть

Тяжеловес UFC Деррик Льюис объяснил, почему отказался от поединка с бывшим чемпионом организации Стипе Миочичем на турнире UFC on ESPN+1, который состоится 19 января.

«В UFC хотели, чтобы я вышел на бой со Стипе на коротком уведомлении. Но я хочу отдохнуть. Я всё ещё хочу подраться со Стипе, но не сейчас. Не так скоро. Особенно после боя с таким парнем, как Кормье, который больше борется. После этого принимать поединок со Стипе… Знаете, я хочу отдохнуть", — цитирует Льюиса BJPenn.

В следующем бою Деррик встретится с бывшим чемпионом тяжёлого веса UFC Джуниором дос Сантосом. Этот матч станет главным событием UFC на ESPN + 4 и пройдёт 9 марта.

Отметим, что в 2018 году Льюис дрался четырежды. Победил Марчина Тыбуру, Франсиса Нганну, Александра Волкова, а затем досрочно уступил владеющему титулом Даниэлю Кормье.