Тилл: хотел бы получить в будущем поединок с Исраэлем Адесаньей

Английский боец UFC Даррен Тилл подчеркнул, что хотел бы в будущем получить поединок с Исраэлем Адесаньей.



«Я обязательно попробую свои силы в среднем весе, но не сейчас, на фоне этого шума с моей неудачной сгонкой веса. Да, я провалил взвешивание на турнире в Ливерпуле, но в поединке с Тайроном Вудли всё прошло относительно легко, так что я могу провести ещё несколько боёв в полусредней весовой категории.



Всем очевидно, что я прошу самых сложных соперников, поскольку в последнем бою дрался с чемпионом. Я хочу драться с лучшими, но пока в полусреднем весе. Исраэль Адесанья — один из них. Он хорош в ударных навыках, моя база также в стойке. Мы подходим для интересного боя, и именно этот поединок я хотел бы получить в будущем», — приводит слова Даррена Тилла MMAFighting.