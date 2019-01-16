Диллашоу: Сехудо — умный, но скучный боец

Чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился мнением о своём будущем сопернике Генри Сехудо, назвав его умным, но скучным бойцом. Поединок пройдёт 19 января на турнире UFC Fight Night 143.



«Сехудо сейчас гораздо лучше, чем он был раньше. Я был очень впечатлён его ростом. Однако он не похож на опасного бойца, он скучен. Но он умён. Думаю, что мне по силам разобрать его на части, потому что я знаю его способности. Сложно сказать точно, каким именно образом я планирую его прикончить, но мой прессинг будет очень силён.



Я слишком разносторонний боец, я способен сражаться где угодно. Ему не по силам мне противостоять. Я планирую переиграть его, в том числе и в партере», — приводит слова Ти Джей Диллашоу MMAFighting.