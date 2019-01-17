Британский боец UFC Даррен Тилл встретится с Хорхе Масвидалем 16 марта на турнире UFC Fight Night 147 в Лондоне, сообщает MMAFighting со ссылкой на слова президента UFC Дэны Уайта.



Хорхе Масвидаль проиграл в двух последних поединках. В последний раз он выходил в октагон более года назад — в поединке со Стивеном Томпсоном 4 ноября 2017 года. Масвидаль проиграл единогласным решением судей. Перед этим Масвидаль в мае 2017 года проиграл Демиану Майе. Последняя победа Масвидаля датирована 28 января 2017 года, она была одержана над Дональдом Серроне.



Даррен Тилл также проиграл свой последний поединок — в борьбе за титул чемпиона организации он уступил удушающим приёмом полусредневесу Тайрону Вудли.