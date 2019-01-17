Сехудо — о бое с Диллашоу: пора снять с этой змеи шкуру

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо отметил важность боя с чемпионом в легчайшей категории Ти Джеем Диллашоу. Ранее появлялись слухи о возможном расформировании ростера наилегчайшего дивизиона.

«Посмотрите на возможность, которую мне дали UFC. Это история о Золушке. Я побью этого парня и воскрешу дивизион. Я готов пожертвовать частью своих денег ради других. Но после боя дяде Дэне придётся раскошелиться, потому что я не дерусь бесплатно.



Я здесь не только для победы и своего наследия, но и для всего наилегчайшего веса, бойцы которого мечтают стать чемпионами UFC. Это значит намного больше, чем я сам.

Я хочу подраться с ним, даже если он не сделает вес. Пусть перевесит на один, два, три килограмма, Генри Сехудо хочет кусочек этой змеи. Пора в этом году снять со змеи шкуру.

Как только я побью его, мы поговорим с дядей Дэной. Мне кажется, чемпион не может защищать свой титул, пока не подерётся в своём весе с другим чемпионом, который его побил. Это будет одним из условий в переговорах с UFC. Но я хочу получить деньги независимо от того, буду я драться в легчайшем или наилегчайшем весе», — цитирует Сехудо MMA Junkie.

Напомним, бой Сехудо и Диллашоу возглавит турнир UFC Fight Night 143 и состоится 19 января в Бруклине.