Нурмагомедов не намерен давать Макгрегору реванш

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что не намеревается проводить повторный поединок с Конором Макгрегором.

«А за что давать матч-реванш? Перед последним боем он тоже много говорил. Но когда мы зашли в клетку, он ничего не смог сделать», — цитирует Нурмагомедова TMZ Sports.

Напомним, бой Хабиба и Конора состоялся в октябре прошлого года на ивенте UFC 229. Нурмагомедов одержал победу болевым приёмом в четвёртом раунде. И дагестанец, и ирландец ожидают решение суда Атлетической комиссии штата Невада по делу о беспорядках после турнира, в которых принимали участие как сами бойцы, так и их команды.

На данный момент Хабиб находится в австралийском городе Сидней, куда прибыл на мероприятие UFC.