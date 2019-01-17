Буторин: Толедо — непростой соперник, видел его бои с Тиаго Сильвой и Гулиевым

Российский боец MMA Алексей Буторин, который 16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 проведёт бой с испанцем Даниэлем Толедо, рассказал, как проходит подготовка к поединку.

«Толедо — непростой соперник. Видел его в боях с Тиаго Сильвой и с Амирханом Гулиевым. Он неуступчивый, бьющий, любит порубиться, идёт в размен, не боится этого. Довольно-таки опасный оппонент. По стилю мы с ним чем-то похожи. Думаю и зрители будут довольны. Конечно, пока драться мне удобнее с ударниками. С другой стороны, мы не можем выстроить весь свой карьерный путь так, как нам комфортно. В смешанных единоборствах это невозможно, тут — пришёл и будь готов работать с ударниками и борцами. Были бои, где мне не хватало навыков борьбы, но это только мои трудности и мои ошибки. И сейчас работаю над этим.



В подгонке менять ничего не буду. По борьбе продолжаю работаю с Шарапом Гитиновым. Борьба идёт сложно, вроде бы понимание есть, но не надо останавливаться. Главное — не допустить ошибку, которую сделал несколько боев назад, когда увлекся борьбой и изменил приоритеты в подготовке. В результате ударной технике отвёл недостаточно времени. Нужно понимать, что за маленький промежуток времени существенных знаний и навыков набрать невозможно. Если бы было так просто — пошёл, позанимался месяц и стал борцом. Это не сработает. Залог успеха — постоянно трудиться. Подготовку к бою проведу в Санкт-Петербурге. Проведу стандартный тренировочный лагерь в клубе „Сечь“ и в клубе „Ахмат Санкт-Петербург“. Над ударной техникой работаем с Егором Пушкиным. Буду повышать функциональную подготовку. С командой „Сечь“ и „Ахмат“ готовиться, нарабатывать-отрабатывать, подводиться.



Подготовка к предыдущему бою с Кори Хэндриксом получилась комфортная и физически, и психологически. Подошёл к поединку спокойный, сконцентрированный, не переутомлённый весогонкой, не загнанный мыслями о весе. Но нужно признаться, что Кори Хэндрикс не был силён в борьбе. Поэтому только будущие бои покажут, хватит ли мне сил, хватит ли у меня физики противостоять, защищаться и подняться в топ в этом весе», — сказал Буторин.