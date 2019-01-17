Победитель боя Баду Джек — Маркус Браун встретится с Гвоздиком

19 января в Лас-Вегасе состоится вечер профессионального бокса, в котором встретятся экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек и Маркус Браун. Согласно постановлению Всемирного боксёрского совета (WBC) победитель этой встречи станет официальным претендентом на титул по версии WBC в полутяжёлом весе, которым владеет Александр Гвоздик. Соответствующая информация размещена на официальной странице WBC в «Инстаграме».

Что касается Александра Гвоздика, то украинец предыдущий поединок провёл 1 декабря на турнире в Квебеке. Тогда он нокаутировал Адониса Стивенсона, отобрав у того чемпионский пояс.