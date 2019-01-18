Кевин Ли — о Макгрегоре: стерва получает подачки от руководства UFC

Легковес UFC Кевин Ли в грубой форме отозвался о Коноре Макгрегоре после его спора с Хабибом Нурмагомедовым в социальных сетях.

«Я обычно не лезу в чужие дела, но эти нигеры постоянно делают заявления, потому разрешите и мне поделиться своей точкой зрения.



Самая настоящая, истинная стерва получает всё, что хочет — снова и снова, но никогда не признаёт этого. Настоящая, истинная стерва избегает проблем и вызовов, если такие могут нести угрозу её благополучию. Хрупкое эго настоящей, истинной стервы не может справиться с поражением. Она никогда не встанет на колени, чтобы раскаяться и искупить свои грехи.



Настоящая истинная стерва получает подачки от руководства, даже если собственные руки и ноги в состоянии добыть всё необходимое! Однажды сломавшаяся стерва — это навсегда сломанная стерва. Деньги не смогут изменить реального расклада вещей.



Я прошу прощения за напыщенность этих слов, но я вижу тебя насквозь, Конор! Я даже позволю тебе продолжить мять твою девушку, пока ты сидишь и ждёшь звонка от Мейвезера. У меня всё-таки есть своя работа.



Мне нужно оправиться после неудачного боя. Я хочу идти на риск и биться с кем-то, кто ниже меня в рейтинге, если этот кто-то думает, что способен меня побить. Кто бы ни бросил мне вызов в лёгком дивизионе UFC — свяжитесь со мной, мы сделаем это», — написал Ли в «Инстаграме» и прикрепил детское фото Макгрегора.