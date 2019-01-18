Усик — о бое с Гассиевым в России: я кормлю свою семью, не вы меня кормите

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему согласился провести поединок против россиянина Мурата Гассиева в столице России Москве.

Напомним, этот бой состоялся в июле 2018 года в рамках финала Мировой суперсерии. Победу единогласным решением судей одержал Усик.

«После переноса боя с Гассиевым из Саудовской Аравии в Россию пошли разговоры, что нельзя ехать, что не пускают, много людей говорили, что я плохо делаю, что еду куда-то. Но больше людей было, которые поддерживали, говорили, что надо боксировать. Собрать все пояса воедино и боксировать за это… Это вообще сумасшедшее событие всего мирового бокса.



А не поехать, потому что это кому-то не нравится… Я же кормлю свою семью и тех, кто нуждается во мне, не вы же меня кормите. Я вас люблю и уважаю, но не буду думать так, как вы. Я и не должен. Если вам нравится белый цвет, а мне зелёный, то это не делает нас врагами, а просто делает людьми с разными вкусами.



После боя абсолютно все люди в Москве вели себя красиво. Со всех сторон. Это хорошо, когда нет никаких потасовок, оскорблений, драк. Это говорит о том, что мы взрослеем», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.