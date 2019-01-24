Два дебютанта проведут бой на UFC Fight Night 144 на коротком уведомлении

Сразу два дебютанта — Джеральдо де Фрейтас и Фелипе Коларес — встретятся между собой на предстоящем турнире UFC Fight Night 144, сообщает MMAFighting. Организация UFC подписала контракт с обоими бойцами на коротком уведомлении — турнир пройдёт 2 февраля в Форталезе.



Джеральдо де Фрейтас в своей профессиональной ММА-карьере провёл 15 поединков, в 11 из которых одержал победы. В настоящее время серия побед бразильского бойца составляет шесть поединков. Ранее он выступал в бразильском промоушене Shooto.



Фелипе Коларес провёл восемь боёв в своей карьере, ни разу не проиграв. Ранее он выступал в организации Jungle Fight, в которой выступал и де Фрейтас, однако между собой бойцы ранее не встречались.