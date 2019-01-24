Нурмагомедов: прыгнул на Дэниса, потому что он мой ровесник

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о причинах, по которым он напал на Диллона Денниса после поединка с Конором Макгрегором.



«Я не слышал, что говорил Диллон Дэнис во время поединка. Прыгнул на него, потому что другие члены команды Конора слишком стары, как и его тренер. Сделал это, потому что он мой ровесник. Если бы я напал на тренера Конора Джона Кавану, это было бы неправильно, потому что он слишком стар, чтобы драться со мной.



Я не слышал, что говорил Дэнис, потому что было слишком шумно. Мне просто не нравится вся команда Конора. Почти все, кто был в углу Макгрегора, были по возрасту как мой отец, именно поэтому я прыгнул на Дэниса», — сказал Нурмагомедов в интервью Submission Radio.