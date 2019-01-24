Турман: думаю, вероятность повторного поединка Мейвезера и Пакьяо около 90%

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Кит Турман считает, что чемпион мира в этой же весовой категории, но по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо снова встретится с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Трудно сказать «нет», когда за 36 минут можешь заработать $ 100 млн. Думаю, Флойд согласится на такой поединок, даже если заработает половину того, что заработал в первой встрече с Пакьяо. Конечно, оба боксёра прошли пик карьеры, но Флойд по-прежнему непростой боксёр. Да, он, как и Бронер, выбрасывает одиночные удары, но делает это лучше, хорошо передвигается по рингу и лучше защищается. Флойд побил Пакьяо один раз, думаю, побьёт и во второй.

Что касается Пакьяо, он может быть счастливым, если завершит карьеру с таким чеком в руках. На мой взгляд, вероятность этого поединка сейчас около 90%", — приводит слова Турмана BoxingScene.