Ф.Емельяненко: впечатление, что Нурмагомедов — культурный, положительный боец

26 января в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 214. Главным его событием станет финальный поединок Гран-при в тяжёлом весе, в котором встретятся Райан Бэйдер и Фёдор Емельяненко. В преддверии боя спортсмены провели пресс-конференцию, где россиянину задали вопрос об отношении к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Как человека я его практически не знаю. Встречались, немножко общались. Сложилось впечатление, что это культурный и положительный боец. Отношение к нему как к спортсмену? Он чемпион UFC, и это уровень», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

Напомним, что «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Райан Бэйдер.