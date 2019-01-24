Ф. Емельяненко: Макгрегору нужно следить за языком

Боец Bellator Фёдор Емельяненко поделился мнением об экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре, а также о том, что происходит в смешанных единоборствах.

«Конечно, элементам шоу — в спорте место, но всему есть предел. Мне не нравится, что сейчас происходит. Это уже не шоу, это, как правило, грязь, и на неё привлекают зрителей. Остаётся негативное впечатление. К сожалению, именно негативная информация привлекает сейчас людей больше, чем что-то положительное.

Что касается отношения к Макгрегору, лично мне не нравится то, что он делает. Считаю, что ему прежде всего стоит следить за языком", — сказал Емельяненко на пресс-конференции перед поединком Гран-при Bellator с Райаном Бейдером.