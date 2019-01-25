Олейник: мой бой на UFC в Питере под угрозой срыва

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник рассказал, что его апрельский поединок на турнире UFC в Санкт-Петербурге под угрозой срыва из-за того, что соперник Уолт Харрис провалил допинг-тест



«USADA не спит, мой бой в апреле, который должен пройти в Санкт-Петербурге, под угрозой срыва из-за того, что мой соперник провалил допинг-тест. Сейчас UFC ищет замену, но пока предложений не было. Это уже второй соперник, который слетел из-за допинга.

Обидно — время идёт, я постоянно тренируюсь и пашу, и постоянно возникают какие то проблемы. Надеюсь, что в итоге всё будет хорошо и я выйду на бой. Скажу ещё, что этот парень дрался в декабре, и с высокой вероятностью тот его бой признают несостоявшимся", — цитирует Олейник пресс-служба клуба «Архангел Михаил».