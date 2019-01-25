Макгрегор и Серроне договорились выпить друг с другом виски и пиво

Легковесы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне обменялись сообщениями в социальной сети, в которых договорились выпить друг с другом спиртное, сообщает BJPenn.

Серроне является рекламным лицом пивной компании Budweiser. Макгрегор же владеет собственным брендом виски Proper Twelve.

В минувшие выходные Серроне победил Александра Эрнандеса.

«За такой бой, Дональд, я буду с тобой драться», — написал Макгрегор.

«Не беспокойся, Конор, я выпью с тобой Proper Twelve на пресс-конференции! Я принесу с собой Budweiser», — ответил Дональд, сделав отсылку на Хабиба Нурмагомедова, который на пресс-конференции перед боем с Конором отказался от его предложения выпить виски.

«Звучит как вечеринка!» — завершил диалог Макгрегор.