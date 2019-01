Настюхин: в бою с Альваресом я буду представлять Россию против Америки

Российский боец MMA Тимофей Настюхин отметил важность боя с экс-чемпионом UFC и Bellator Эдди Альваресом. Их поединок состоится 31 марта в рамках четвертьфиналов Гран-при легковесов ONE Championship.

«Я знал каждого бойца, который будет выступать в Гран-при One. Знал, что будет Альварес. Мне позвонил менеджер, сказал, что на первый бой мне предложили драться именно с Эдди. Спросил — да или нет? Конечно я согласился. Не знаю, были ли какие то жеребьёвки. Думаю, что это матчмейкеры решили, что будет так.



На данный момент моей карьеры это самый главный бой и крупный вызов. Что будет дальше, я не буду загадывать. Не боюсь ли выходить сразу на Эдди после поражения нокаутом? Мы бойцы. На каждый бой выходить опасно, мы принимаем любой бой, какой бы он ни был. Не надо думать, что было в прошлом — выиграл ты или проиграл. Надо это пережить, поэтому я не думаю о поражении, а настраиваюсь на следующий поединок.



Я выступаю не за ONE, у меня есть своя команда, клуб, которые я представляю. В конце концов, в бою с Альваресом я буду представлять Россию против Америки. У меня даже мыслей нет о том, что этот поединок станет противостоянием ONE и UFC.



Мои спарринг-партнеры всё те же — Андрей Кошкин, Святослав Шабанов и другие ребята. За два месяца я улечу в Таиланд, в зал Tiger Muay Thai, и буду заканчивать подготовку там — всё как обычно. У меня уже есть план на бой, рисунок, которого я должен держаться. Я уже знаю, как надо работать с Альваресом», — сказал Настюхин Ригану Рахматулину и Олегу Володину в подкасте «Бэм-бум двоечка».